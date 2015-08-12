المرصد السورى: مقتل 18 شخصا جراء غارات التحالف على "داعش" بإدلب

أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان مقتل 8 مدنيين بينهم 5 اطفال ، بالاضافة إلى 10 مقاتلين من تنظيم "داعش" جراء ضربات جوية شنها الائتلاف الدولى بقيادة واشنطن .

وأضاف المرصد السورى - الذى يتخذ من لندن مقرا له حسبما افاد راديو "مونتكارلو" اليوم /الاربعاء/ - أن الضربات استهدفت مستودعا للزخيرة تابع للتنظيم بمنطقة اطمة بريف إدلب .

ويشمل التحالف بقيادة واشنطن 60 دولة، تشارك 12 منها فى قصف أهداف ومواقع تابعة لتنظيم "داعش" ، علما بأن الولايات المتحدة تقصف العراق منذ الـ8 من أغسطس 2014 فى حين انضمت فرنسا، بريطانيا، هولندا، استراليا، بلجيكا، كندا، الدنمارك فى شهر سبتمبر من العام ذاته.

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