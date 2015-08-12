بالفيديو.. كتائب القسام تستولى على طائرة استطلاع إسرائيلية وتدخلها الخدمة

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة "حماس"، أن وحدةٌ خاصةٌ تابعة لها قامت بالاستيلاء على طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "skylark1"، وتمكنت من إدخالها للخدمة لديها.

وأكدت الكتائب فى بيان صحفى، أنه وبعد الاستيلاء على الطائرة صباح يوم 22 الشهر الماضى، تم إجراء الفحوصات الأمنية والفنية اللازمة، وتم تفكيكها ودراسة النظم والتقنيات التى تعمل بموجبها ثم قامت الوحدة الخاصة بإعادة تركيبها وإدخالها للخدمة لدى كتائب القسام.

وقالت القسام: "ليعلم العدو أن كتائب القسام له بالمرصاد وأنها ستفاجئه فى كل يوم بإنجازٍ جديدٍ لا يتوقعه، وأن قابل الأيام ستحمل له المزيد مما يسوؤه بإذن الله".

وشددت على أن هذا الإنجاز النوعى لمجاهديها قامت عليه مجموعة من العقول الشابة المبدعة، وهو هدية من الكتائب لشباب فلسطين، داعية الشباب الفلسطينى للالتحاق بركب المقاومة وأخذ دورهم فى مشروع التحرير، لينالوا هذا الشرف العظيم.

وأكدت أن هذا الإنجاز الجديد لهو" دليل على عظمة شعبنا ومقاومتنا، وأنها قادرة على تحقيق الإنجازات بالرغم من التضييق والحصار".