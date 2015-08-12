أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحكومة توافق على التعاقد مع الأكاديمية الصينية لتجميع الأقمار الصناعية

Google+ Print
الحكومة توافق على التعاقد مع الأكاديمية الصينية لتجميع الأقمار الصناعية الحكومة توافق على التعاقد مع الأكاديمية الصينية لتجميع الأقمار الصناعية
أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين إدارة الفضاء الوطنية الصينية والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء المصرية، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء (CAST)، لإعادة تصميم مبنى تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية (AIT).

يذكر أن الجانب الصينى قد وافق على المنحة المخصصة لمصر لإنشاء مركز تجميع واختبار الاقمار الصناعية بقيمة تقدر بحوالى 30 مليون دولار، وجارى الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بالمنحة تمهيداً لتوقيع اتفاق ثنائى بين حكومتى البلدين.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء بالتعاقد مع شركة "إنسالدو إنرجيا" لتحويل محطة توليد كهرباء 6 أكتوبر الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة، بالإضافة إلى 340 ميجاوات بنظام التمويل والتنفيذ، وكذا الموافقة على تفويض الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود بذات الأسلوب المتبع فى التعامل مع مشروعات الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات شركة سيمنس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»