الحكومة توافق على التعاقد مع الأكاديمية الصينية لتجميع الأقمار الصناعية

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين إدارة الفضاء الوطنية الصينية والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء المصرية، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء (CAST)، لإعادة تصميم مبنى تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية (AIT).

يذكر أن الجانب الصينى قد وافق على المنحة المخصصة لمصر لإنشاء مركز تجميع واختبار الاقمار الصناعية بقيمة تقدر بحوالى 30 مليون دولار، وجارى الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بالمنحة تمهيداً لتوقيع اتفاق ثنائى بين حكومتى البلدين.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاقد مع شركة "إنسالدو إنرجيا" لتحويل محطة توليد كهرباء 6 أكتوبر الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة، بالإضافة إلى 340 ميجاوات بنظام التمويل والتنفيذ، وكذا الموافقة على تفويض الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود بذات الأسلوب المتبع فى التعامل مع مشروعات الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات شركة سيمنس.