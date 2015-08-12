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مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواعيد حظر التجوال ببعض مناطق شمال سيناء

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مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواعيد حظر التجوال ببعض مناطق شمال سيناء مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواعيد حظر التجوال ببعض مناطق شمال سيناء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2015 بمد إعلان حالة الطوارئ فى بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء لتكون المادة الثانية من القرار نصها كالتالى:

"يُحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر".

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