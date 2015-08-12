مجلس الوزراء يوافق على عرض شركة سيمنس بتوسيع ٦ محطات كهرباء

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالموافقة على العرض المقدم من شركة سيمنس الألمانية لإنشاء وتوسيع 6 محطات جهد 500/220 ل.ف بإجمالى مبلغ 240 مليون يورو وبنفس شروط التمويل التى تم الاتفاق عليها مع الشركة لتنفيذ محطات لإنتاج الكهرباء بإجمالى قدره 14400 ميجاوات.

ويتضمن العرض الفنى المقدم من الشركة التصميم والتصنيع والتوريد والتركيب للمهمات اللازمة لإنشاء المحطات من النوع المعزول بالغاز (GIS) لمحطتى محولات أسيوط ووادى النطرون وتوسيع محطات محولات شرق بنها وإيتاى البارود وغرب مغاغة وكفر الزيات، كما وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء باستكمال إجراءات التعاقد مع هيئة التسليح أسوة بما تم فى مشروعات الخطة العاجلة ومشروعات محطات إنتاج الكهرباء التى تم التعاقد عليها مع شركة سيمنس الألمانية.