عمال شركة السويس لمهمات السلامة يعتصمون لعدم حصولهم على الأرباح

دخل عمال شركة السويس لمهمات السلامة المهنية اليوم الأربعاء فى اعتصام مفتوح بمقر الشركة بالعين السخنة احتجاجا على امتناع الشركة صرف الارباح وتحاهلها للرعاية صحية بالعاملين.

قال العمال فى تصريحات صحفية أن الشركة تضم 450 عامل وعاملة امتنعت الشركة عن صرف ارباحهم التى تعادل اربعة شهور.

وأضاف العمال أن الشركة تابعة للهيئة العامة للبترول وتخصص نشاطهم في تصنيع أوفرلات وأحذية السيفتي، التى توفر معدلات امان مرتفعه للعاملين بمجال البترول، ورغم ذلك لا يتمتعون بمزايا العاملين في ذلك القطاع ومحرومون من بند العلاج الشخصي والأسرى، فضلا عن تعمد الشركة تأخير صرف اجورهم الشهرية عدة ايام عن ميعادها شهريا.