حرارة الجو تتسبب في اشتعال سيارة محملة بزيوت وشحوم على الطريق الصحرواي بسوهاج

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج إخطارًا من الرائد أحمد شوقى زيدان، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بسيارة علي الطريق الصحراوي ” سوهاج البحر الأحمر ” بالكيلو 70 – انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم 7193 ث د ج – نقل” قيادة “أبو زيد حنفي علام – 54 سنة – سائق” ويقيم بالمرج بالقاهرة محملة بكمية من الزيوت والشحوم وقطع الغيار في طريقها لمدينة قنا لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وأتت النيران علي السيارة وحمولتها بالكامل.

بسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص وقرر أنه حال سيره بالسيارة فوجئ بنشوب الحريق ويرجح أن يكون بسبب إرتفاع درجة الحرارة ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينة الفنية كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3621 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.