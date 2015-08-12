1600 طالب وطالبة قاموا بسحب أوراق المدينة الجامعية ببني سويف استعدادًا لبدء الدراسة

قام (1600) طالب وطالبة بسحب أوراق الالتحاق بالمدن الجامعية منهم (1000) طالب وطالبة موزعة بين (600) طالبة و(400) طالب بسنوات النقل، وعدد (600) طالب وطالبة موزعة بين (300) طالب و(300) طالبة مستجدين، وذلك بالمقر الرئيسي لمكتب تنسيق المدن والذي تم اختياره في مدينة الطالبات بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف وذلك في إطار استعدادات جامعة بني سويف برئاسة الدكتورأمين لطفي – رئيس الجامعة، لاستقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد 2015/2016، خاصة الطلاب المغتربين.

وأكد لطفي، أن المدن الجامعية قد أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب، وسوف تستقبلهم الجامعة قبل بداية العام الدراسي، وأنه قد تم مراجعة صلاحية كافة منشآت المدن الجامعية لإقامة الطلاب وتيسيراً علي الطلاب، مشيرًا إلي أن إدارة الجامعة وافقت علي السماح للطلاب بتسجيل بيانات التحاقهم بالمدن من خلال البوابة الالكترونية للجامعة.

كما أضاف محمد خضر – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المدن الجامعية بجامعة بني سويف تستوعب عدد (3668) طالب وطالبة، موزعين على المدن الجامعية بنين وبنات، وقد تم تخصيص أماكن محددة لذوي الإعاقة والمرضي، موضحًا أن هناك أماكن خاصة للطلاب في النزل الجامعية بسعة (1680طالب) بأربع مباني كاملة بالمدينة الجامعية للطلبة شرق النيل، كما خصصت أماكن خاصة للطلبة المعاقين (المكفوفين والإعاقة الحركية) ومرضي الأمراض المزمنة، كما تم أيضا تخصيص أماكن خاصة للطالبات بالعديد من النزل الجامعية بسعة إجمالية (1988طالبة) موزعة على أماكن مختلفة مشيرا، إلي أن يكون تقدير الطلاب لا يقل عن جيد كشرط لتسكين الطلاب والطالبات القدامى.

وجدير بالذكر أن الطلاب قاموا بسحب ملف الالتحاق بالمدن منذ الثاني من أغسطس الجاري ويستمر حتى 16 أغسطس، وذلك بالنسبة لطلاب سنوات النقل، أما الطلاب المستجدين سوف يتم استمرار سحب ملفات الالتحاق لمدة عشرة أيام بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة لكليات الجامعة.