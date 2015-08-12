الانتهاء من إصلاح خط مياه الشرب بطريق السويس الإسماعيلية

أعلن ديوان عام محافظ السويس الإنتهاء من إصلاح خط مياه الشرب بطريق السويس الأسماعيلية عصر اليوم الأربعاء بعد أصلاحات أستمرت عددت أيام.

وأضاف بيان إعلامي صادر من الديوان العام أن مسئولو المحافظة أكدو علي مدير عام الطرق المهندسة مني السويفي والمسئولين بشركة المياه والصرف الصحي والطرق والحي سرعة الانتهاء من أعمال الردم بعد الانتهاء من أعمال الاصلاح التي تمت بخط المياه بطريق السويس الاسماعيلية أمام منطقة الورش.

كما تم التأكيد علي إدارة المرور مراعاة الحركة المرورية بالمنطقة وتسهيل حركة السيارات علي الطريق حتي الانتهاء من هذه الاعمال.