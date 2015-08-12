مأمور مغاغة لمحام: “انت فاكر نفسك عمرو دياب”.. والأخير يقدم بلاغ بالواقعة

تقدم عددا من المحامين بمركز مغاغة شمال المنيا، ببلاغ للنيابة العامة ضد المقدم وليد خليفة نائب مأمور مركز شرطة مغاغة لإعتدائه علي محامي بالقول ومنعه من دخول مركز الشرطة.

وقال علاء حسن الأمين العام لنقابة المحامين بالمنيا، إن المقدم وليد خليفة نأئب مأمور مركز شرطة مغاغة، منع المحامي إبراهيم محمد علي من اداء عمله ودخول القسم ووبخه وأعتدى عليه بالقول قائلاً “أنت فاكر نفسك عمرو دياب”، وتم تقديم بلاغ بالواقعة أمام المستشار عمرو حسين مدير نيابة مركز مغاغة.

وأضاف حسن إنه سبق لنائب المأمور التعدي على 4 من الزملاء المحامين بمغاغة، وهناك 3 بلاغات ضده بالنيابة العامة، موضحاً إن تصرفه يخالف نص المادتين 54 و55 من قانون المحاماه، والمادة 198 من الدستور، فالدستور أعطى حق للمحامي بدخول القسم والإستدلال والتحقيق، لافتاً إن عدداً من المحامين بمغاغة أعربوا عن تضامنهم مع زميلهم وتقدموا بعدة شكاوي إلى مفتش الداخلية ومدير الأمن، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.