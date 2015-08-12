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سرقة مبلغ مالي من مكتب موظف بديوان عام محافظة الوادي الجديد‎

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سرقة مبلغ مالي من مكتب موظف بديوان عام محافظة الوادي الجديد‎ سرقة مبلغ مالي من مكتب موظف بديوان عام محافظة الوادي الجديد‎

أرشيفية

تلقي اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا بقيام موظف كبير بإدارة المحاجر بديوان عام المحافظة بتحرير محضر سرقة لمبلغ مالي من مكتبه الإداري وتبين قيام “ع . أ – 59 سنة” كبير باحثين بديوان عام محافظة الوادي الجديد، ومقيم بالخارجة، بتحرير المحضر رقم “4060″ جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 عن سرقة 4 ألاف جنيه من مكتبه الإداري، بمقر عمله بديوان عام المحافظة ولا يتهم أحد بالسرقة.

وكشف محضر الواقعة، أقوال كلا من مدير إدارة الشئون القانونية ووكيل الإدارة عن قيامهما بالتحقيق الداخلي والإداري مع الموظف بسبب وجود خزينة رئيسية للديوان لحفظ هذه المبالغ المالية وخزينة أخرى بإدارة المحاجر وحساب خاص بنكي لصندوق المحاجر لحفظ هذه الأموال، حيث تم إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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