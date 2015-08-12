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وفاة 3 حالات وإصابة 5 أشخاص بسبب موجة الحر بالوادي الجديد

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وفاة 3 حالات وإصابة 5 أشخاص بسبب موجة الحر بالوادي الجديد وفاة 3 حالات وإصابة 5 أشخاص بسبب موجة الحر بالوادي الجديد

أرشيفية

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد ،اليوم الاربعاء، عن وفاة 3 حالات وإصابة 5اشخاص بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد.

صرحت  الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن الحالات المصابة بضربات الشمس او الحمي محجوزة حاليا في مستشفى الحميات وحالتهم مستقرة واغلبهم تماثل للشفاء.

وأضافت أن المديرية تقوم حاليا من خلال مراكز الإعلام واللقاءات والجمعيات الأهلية المنتشرة في ربوع الوادي الجديد بتعريف المواطنين بالأضرار حال التعرض لحراره الشمس الشديدة وكيفية التعامل معها حال التعرض لها، موضحًا أن قطاع الصحة يحذر المواطنين من التعرض للشمس خاصة في ساعات الذروة من نهار اليوم.

وأكدت أن هناك خمس حالات  المصابة بضربات الشمس لاتزال موجوده بمستشفيي الحميات ومستشفيي الخارجة العام وهم من الأعمار السنية الكبيرة وتتراوح ما بين 58 و70 عامًا، وتم إسعافهم فور وصولهم للمستشفى، وحالتهم مستقرة وفي مرحلة المتابعة والملاحظة.

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