مديرية أمن الوادي الجديد تنفي خبر وفاة 4 مساجين بسبب الحر وأشعة الشمس‎

نفت مديرية أمن الوادي الجديد، وقطاع الصحة بالوادي الجديد، عن وفاة 4 مساجين بسبب الحر وأشعة الشمس.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن مشرحة مستشفى الخارجة العام استقبلت جثث 4 مساجين من سجن الوادي الجديد متوفين بسبب أمراض مختلفة، هي الضغط والسكر وحمى مجهولة المصدر، وأمراض أخرى متنوعة لا علاقة لها بموجة الحر، وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

وأضافت إن مشرحة مستشفى الخارجة العام استقبلت جثث كلًا من، “ياسر سعد أحمد محمد – 39 سنة” قضية مخدرات ويقضي عقوبة سجن 6 سنوات سجن من محافظة قنا، “عبد الرازق أحمد حسن عمر – 54 عامًا” التهمة قتل عمد ويقضي عقوبة السجن لمدة 15 عامًا من محافظة سوهاج،” ناجي حسانين إدريس ناجي – 42 عامًا” مخدرات ويقضى عقوبة السجن لمدة 3 سنوات من أبوتيج محافظة أسيوط، “جمال السيد سلطان – 51 عامًا” التهمة تبديد ويقضي عقوبة السجن لمدة 7 سنوات من محافظة الفيوم.

وأوضحت إنه تم توقيع الكشف الطبي على المتوفين بمعرفة مفتش الصحة والذي تضمن تقريره عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة أو تسبب موجة الحر في الوفاة.