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DiCaprio يتعاون مجدداً مع Scorsese

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DiCaprio يتعاون مجدداً مع Scorsese DiCaprio يتعاون مجدداً مع Scorsese

الأربعاء 12-08-2015 09:22

في الوقت الذي يحتفل فيه الممثل Leonardo DiCaprio بفوزه بالدعوى القضائية ضدّ المجلة الفرنسية Oops التي نشرت على غلافها في 13 مايو الماضي خبر مفاده أنه والد الطفل الذي تحمله المغنية Rihanna، حيث فرضت المحكمة في باريس تغريم المجلة بمبلغ 8000 يورو إضافة الى مصاريف الدعوى، أعلنت شركة Paramount Pictures عن إعادة شراء حقوق كتاب Erik Larson الشهير Devil in the White City بعد أن كانت عدّة شركات مهتمة بإنتاج الفيلم منذ صدور الرواية في العام 2003. وقد وقع الإختيار على Leonardo DiCaprio لتأدية دور البطولة والذي بدوره أقنع المخرج Martin Scorsese بتولّي مهمة الإخراج وقد اختار هذا الأخير Billy Ray لكتابة السيناريو. يذكر أن قصة فيلم Devil in the White City تدور حول قاتل متسلسل قتل أكثر من 200 شخصاً في شيكاغو في نهاية القرن التاسع عشر، وهو سادس فيلم يتعاون فيه المخرج Scorsese والممثل DiCaprio بعد Gangs Of New York و The Aviator و The Departed و Shutter Island و The Wolf Of Wall Street.

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سيدتي