بالفيديو: ويندي ويليامز تسقط عن المسرح

تعرّضت النجمة Wendy Williams لموقف محرج على المسرح بعد أن سقطت على الأرض خلال إلقاء التحية على جمهورها .

وكانت Wendy تقدّم مشهداً كوميدياً منفرداً "Too Real" في تكساس، ضمن جولتها "Sit Down"، عندما اقتربت جداً من حافة المسرح أثناء إلقاء التحية على الجمهور، فسقطت أرضاً.

واللافت أنّ Wendy Williams البالغة من العمر 51 عاماً استعادت توازنها بسرعة، وعادت للتنقل على المسرح، ثم مازحت الجمهور بقولها: "هذا السقوط لم يحدث بتاتاً. لذلك ضعوه على يوتيوب".

كيم كردشيان تكسب التحدي و ويندي ويليامز تنفّذ الشرط