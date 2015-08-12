ميادة الحناوي تنفي وجود علاقة بينها وبين نور الشريف: يا عيب الشوم الرجل لم يدفن بعد

نفت الفنانة السورية ميادة الحناوي وجود أي علاقة بينها وبين الفنان الراحل نور الشريف في دردشة مع "سيدتي نت"، وقالت" طوال حياتي لم ألتق نور الشريف سوى مرة واحدة في مهرجان "سيما" في الأردن، كما تربطني بزوجته بوسي علاقة حلوة و"بتجنن".

وأضافت" يا خبر أبيض.. كمان وصلوا إليّ مع نور الشريف. هذا الكلام عار عن الصحة تماماً ومضحك جداً".

وتابعت " نور الشريف فنان عظيم، ومع أنه لم يدفن بعد، بدأوا بنشر أخبار كاذبه عنه ولم يختاروا سوى ميادة الحناوي لكي يتحدثوا عن وجود علاقة عاطفية معها. "يا عيب الشوم"! هل أحبه ويحبني عن طريق المراسلة. منذ أكثر من سبع سنوات، أنا لم أزر مصر. ما نشر لا يدل سوى عن قلّة أدب وقلة حياء".

وكانت قد نشرت أخبار بالأمس تتحدث عن حصول خلاف كبير بين بوسي زوجة الفنان الراحل نور الشريف وشقيقه الذي كان كاتم أسراره، بسبب جهازه الخليوي، الذي يحتفظ فيه برسائل إلكترونية بينه وبين مياده الحناوي حيث تبين، كما ذكر في الخبر، أن علاقة غرامية كانت تربط بينهما.

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