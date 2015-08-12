السلمون والمكسرات والحبوب الكاملة تعطيك نشاطا وتركيزا فى العمل

نحن نعلم جميعا أن وجود المزيد من الطاقة أثناء النهار يؤدى إلى مزيد من الإنتاجية فى العمل، ولكن ماذا يمكننا القيام به لتحقيق ذلك؟

الكثير منا قد يلجأ لشرب مشروبات الكافيين، أو إلى الأطعمة السكرية التى يمكن أن تعطى طاقة مؤقتة، لكن نحن بحاجة إلى هذه الطاقة على مدار اليوم.

لذلك قدم الموقع الطبى الأمريكى "Health"، قائمة من البدائل الصحية التى يمكن أن تزيد من مستويات الطاقة وتعزيز إنتاجية العمل، وتشمل:

1- أوميجا 3

2- الحبوب الكاملة

>أوميجا 3 من الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة فى مجموعة متنوعة من المكسرات والزيوت والأسماك مثل سمك السلمون، وتلعب دورا حاسما فى وظائف الدماغ وأيضاً تساعد على تعزيز الطاقة.>الحبوب الكاملة تعمل على تزويد حاجة الجسم من الكربوهيدرات، التى تستغرق وقتا أطول فى الهضم وزيادة الطاقة المنتجة على مدى فترة أطول.