مصرع شخص داخل شقته بسبب ارتفاع درجات الحرارة بسوهاج

تلقى اللواء احمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج، اخطارًا من ضباط قسم شرطة أول سوهاج من أهالي منطقة القيسارية التابعة للقسم، بوفاة “علاء عبد المنعم عثمان محمد – 42 سنة – بدون عمل”، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمعاينة الواقعة، بالفحص والمعاينة تبين وجود جثة المذكور مسجاه على السرير بغرفة داخل شقته وينبعث منها رائحة كريهة بدأت فـي مراحل تغيير المعالم وعدم وجود ثمة آثار عنف بالشقة، وبتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفـي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم الجزم بسبب الوفاة، بسؤال والدة المتوفـي فاطمة م 85 سنة ربة منزل – اكدت بأنها تقيم مع نجلها المتوفـي بذات المسكن واكتشفت وفاته ورجحت بأن تكون الوفاة بسبب إرتفاع درجة الحرارة، ولم تشتبه فـي وفاته جنائياً، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2905 إداري القسم لسنة 2015، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إنتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، عقب ذلك تم الإنتهاء من التشريح وتسليم الجثة لأهليتها والدفن بمقابر العائلة بذات الناحية.