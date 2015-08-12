«المصنفات» تضبط صناديق سوداء وأقلام وساعات «تجسس» بالموسكي

وجهت مباحث المصنفات الفنية حملة أمنية بدائرة قسم الموسكي، استهدفت عناصر تقوم بإدارة وممارسة أنشطة مخالفة فى مجال بيع وتداول تلك أجهزة للتجسس، غير مصرح بتدوالها في الأسواق.

واسفرت جهود الحملة عن القبض على شخص يدعى، ” إسماعيل. أ.” 25 عامًا عامل بمحل بأحد المحال بميدان العتبة، وضبط بحوزته 16 جهاز «صندوق أسود» مخصص للتجسس، 5 قلم مزود بكاميرات تجسس، 2 ساعة مزودة بكاميرات تجسس، سماعة أذن مزود بكاميرات تجسس، 62 قلم ليزر مجهول المصدر، و8 صاعق كهربائي ممنوع من التداول.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.