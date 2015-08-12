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أفكار من ديكور حمامات 2015

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أفكار من ديكور حمامات 2015 أفكار من ديكور حمامات 2015

الأربعاء 12-08-2015 17:40

يجمع ديكور حمّامات 2015 بين البساطة والعملية، بدون الإغفال عن تحقيق الجمالية والدقة في التصميم، كما لا تغيب مقومات الراحة عن هذه المساحة. مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تطلع قارئات "سيدتي نت" على لمحة عن ديكور حمامات 2015، في ما يأتي:

- تسيطر ألوان الأبيض والأسود والرمادي على الحمّام؛ إذ تطلى أرضيته بالألوان الداكنة فيما يحلّ نقاء الأبيض على العناصر الموجودة فيه.
- يمكن تمييز جدار عن البقية في مساحته، من خلال تلبيسه بنوع آخر من البلاط، كـ"الموزاييك".
- يأتي حوض الغسل مصنوعاً من الخشب المعالج أو الزجاج غالباً، أو على شكل جرن يوضع على سطح خزانة الخشب، مع الحرص على تحقيق الانسجام ما بين الأخير وعناصر الحمّام.
- لا بدّ من أن تتخذ الحنفيات شكل الشلال.
- يفضّل اعتماد مرآة رفيعة طويلة خالية من الإطارات التقليدية لتعلو حوض الغسل.
- يجب تخصيص مساحة للدشّ يحيطها الزجاج الشفاف.
- يفضل اختيار "اكسسوارات" الحمام والرفوف المثبتة على الجدران من خشب "التيك" و"الستانلس ستيل"، ولا بد من وضع سلال للمجلات، بالقرب من حوض الاستحمام.
- لا مانع من تثبيت وحدات الإضاءة في السقف المستعار، مع اختيارها من نوع "تريمليس" القابل لتحمّل الرطوبة والحرارة.

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