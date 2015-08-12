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مصرع شخص نتيجة اختلال عجلة قيادة سيارته بسوهاج‎

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مصرع شخص نتيجة اختلال عجلة قيادة سيارته بسوهاج‎ مصرع شخص نتيجة اختلال عجلة قيادة سيارته بسوهاج‎

صورة أرشيفية

تلقى اللواء احمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج إخطارًا من ضباط مركز شرطة جهينة بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين إنه أثناء قيادة “محمد أسامة محمد أحمد – 31 سنة – حاصل بكالوريوس تربية” ويقيم دائرة قسم أول أسيوط – السيارة رقم 7345 ع س نقل، إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة الخلفي نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة المذكور – وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، اثر ذلك حدث تهشم كامل بالسيارة، بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور،  وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2042 إداري المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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