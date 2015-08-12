السيطرة علي حريق بسيارتين تابعتين لوزارتي الصحة والعدل بسوهاج‎

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بسيارتين تابعتين لوزارتي الصحة والعدل أثناء قيام سيارة تابعة لوزارة الصحة بنقل سيارة اخرى للقاهرة لإجراء إصلاحات بها، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد.

تلقى اللواء احمد ابو الفتوح مدير امن سوهاج، اخطارًا من الرائد أحمد شوقي زيدان رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بنشوب حريق بسيارتين على الطريق الصحراوي ” سوهاج / البحر الأحمر ” بالكيلو 80 إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية حيث تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، بالفحص تبين نشوب الحريق بسيارة ” تابعة لوزارة الصحة ” ومحمل عليها سيارة ” تابعة لوزارة العدل – مصلحة الطب الشرعـي بقنا ” أثناء قيام السيارة الأولى بنقل السيارة الثانية لمصلحة الطب الشرعـي بالقاهرة لإجراء إصلاحات بها، لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وأتت النيران على السيارتين بالكامل، بسؤال كلاً من عماد الدين عبد الحميد عبد العال محمد 58 سنة سائق بإدارة التموين الطبي بقنا – ويقيم قنا، وهاني محمد عبد الوهاب 35 سنة سائق – ويقيم أسيوط، تبين بأنه أثناء قيادة الأول السيارة الأولى فـي إتجاه القاهرة فوجئا بإشتعال النيران ولم يعللا سبباً لنشوب الحريق، تم اخطار الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3610 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.