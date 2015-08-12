طلقة “مجانية” تنهي حياة موظف «منتحرًا» بسبب المال في حلوان

كشفت الأجهزة الأ منية بالقاهرة، السبب وراء العثور على جثة موظف داخل شقتة بدائرة قسم شرطة حلوان، وبهار آثار التعرض لطلق ناري بمنطقة الصدر، أن الموظف أقدم على الانتحار بسبب أزمة مالية.

البداية عندما اكتشف نجل الموظف ويدعي “ محمد. ع. “24 سنة سائق، جثة والداه، عامل بالإدارة الزراعية داخل غرفة النوم مصابة بعيار ناري بمنطقة الصدر جهة اليسار، وعليه قام بإبلاغ القسم بالواقعة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال والفحص، عثر على سلاح نارى (فرد خرطوش عيار 12مم ) بداخله ظرف فارغ لطلقة من ذات العيار أسفل غسالة ملابس جوار الغرفة المشار إليها، وبفحص السلاح قبل خبراء الادلة الفنية، تبين قيام الموظف بالأقدام على الانتحار بإحداث إصابته بنفسه بواسطة فرد خرطوش تحصل عليه في وقت سابق على الواقعه؛ لمروره بضائقة مالية منذ حوالى عامين أدت إلى سوء حالته النفسية.

ومن خلال فحص علاقات القتيل، أمكن التوصل إلى أحد أصدقائه ويدعى ” أ. م” 36 سنة عامل ومقيم دائرة القسم ، واثناء مناقشته أقر باصطحابه صديقه المنتحر وبحوزته الفرد الخرطوش المعثور عليه بجوار الجثة لشخص يدعى “هـ . م” 40 سنة لا يعمل، ومقيم دائرة القسم لشراء طلقة خرطوش، وباستدعاء الأخير أيد ما سبق وقرر قيامه بتسليم المنتحر طلقة خرطوش دون مقابل.

وبإعادة مناقشة أهلية القتيل، أيدوا ما جاء بالتحريات، وأضافوا أن القتيل كان يعاني من سوء الحالة النفسية له خلال الفترة الماضية مما قد يكون دفعه للإقدام على الانتحار، ولم يتهموا أو يشتبهوا في أحد.

بالتنسيق مع الطب الشرعى، تبين أن المسافة بين السلاح المستخدم وجثة المجنى عليه أقل من 10 سم وأن محتويات الطلقة الخرطوش بالكامل داخل الجثة مما قد يدل على قيام المنتحر بإحداث إصابته بنفسه وفق التصور الوارد بالتحريات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.