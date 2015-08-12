تأجيل محاكمة المتهمين باختطاف "طفل مدينتى" لجلسة 11 نوفمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، نظر قضية خطف "طفل مدينتى" إلى جلسة 10 نوفمبر، للقرار السابق لاستكمال سماع شهود الإثبات فى القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد علاء الدين عباس، وأيمن محمد محمد، وسكرتارية محمد علاء الدين حمزة، وأحمد رجب، ومحمد مصطفى.

وكان حضر منذ الصباح الباكر إلى مقر المحكمة كل من والدى الطفل المجنى عليه لسماع أقوالهما، كما حضر المتهمون لمقر المحكمة فى العاشرة من صباح اليوم.

وبدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتلاوة ممثل النيابة العامة، مطالبة طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وواجهت هيئة المحكمة المتهمين بالاتهامات التى أنكروها.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذى طلب تأجيل سماع أقوال شهود الإثبات لسماعهم جميعًا فى جلسة واحدة وفض حرز الموبايل المضبوط وتفريغ محتواه والإطلاع على دفتر أحوال القسم تاريخ الواقعة وعرض السلاح المضبوط على الأدلة الجنائية.

كانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من "محمد جمال سليمان محمد"، 26 سنة، سباك، ومقيم دائرة مركز سوهاج، "ومبارك أحمد عبد الرحمن علام"، 25 سنة، سباك بشركة الإسكندرية للإنشاءات ومقيم دائرة قسم الخارجة الوادى الجديد، بخطف الطفل عمر محمد كمال، 10 سنوات، من أمام منزله فى "مدينتى" أثناء لعبه مع أصدقائه فى تمام العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2014.

وكانت قد أعدت الأكمنة بمعرفة العقيد محسن الحلفاوى، وكل من الرائد محمد الشموتى، رئيس مباحث قسم ثان القاهرة الجديدة، والرائد تامر حسنى، معاون المباحث، بالكيلو 57 طريق السويس القاهرة دائرة قسم شرطة بدر، وما أن استشعر الجناة بوجود القوات حال استقلالهم السيارة رقم "ل ن ه 865 مصر" ماركة تاكسى وبصحبتهم الطفل المختطف قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من السلاح الذى كان بحوزتهم مما دعاهم لمبادلتهم إطلاق النيران، فنتج عن ذلك وفاة أحد مستقليها ويدعى "محمود حسان أحمد عرابى"، 23 سنة، عامل زراعى بمدينتى ومقيم دائرة مركز سوهاج والسابق ضبطه واتهامه فى عدد (5) قضايا آخرها القضية رقم 9173/2013 جنايات مركز سوهاج "سرقة بالإكراه" متأثرًا بإصابته بطلق نارى بالصدر.

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