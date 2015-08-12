ضبط 417 مخالفة مرورية متنوعة وتحصيل 15 ألف و650 جنيه غرامات بمطروح

أشرف اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح، على الحملة المرورية اليومية، برئاسة العقيد أحمد السنطاوي مدير إدارة مرور مطروح، وعدد من قيادات المديرية، والتى أسفرت عن ضبط 417 مخالفة مرورية متنوعة وتم التصالح الفوري فى 82 غرامة فورية بإجمالي 15 ألف 650 جنيه.

وتم ضبط 59 مخافة تعطيل حركة مرور و 7 انبعاث دخان و 9 السير بدون رخصة قيادة و 33 مخالفة تجاوز سرعة و 8 مخالفة السير بدون رخصة تسيير و 18 عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة و 4 مخالفات السير برخصة قيادة منتهية و 8 استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة و 6 السير برخصة تسيير منتهية و 2 عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الموتوسيكل و 6 زجاج ملون و 6 ملصقات ومعلقات و 16 عدم تشغيل العداد و 4 مخالفة خط السير المحدد و 7 مخالفة شروط الأمن والمتانة بالإضافة إلى 224 مخالفة متنوعة .