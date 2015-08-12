مصرع شاب فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج دائرة مركز شرطة جهينة انقلاب سيارة عقب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها بعد انفجار الإطار الخلفى للسيارة ووفاة قائدها.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد عاطف أبوالعباس، نائب المدير للشمال، يفيد بانقلاب سيارة ووفاة قائدها.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بالإنابة أنه أثناء قيادة "محمد أ م أ" 31 عاما حاصل بكالوريوس تربية ويقيم دائرة قسم أول أسيوط - السيارة رقم 7345 ع س نقل اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة الخلفى.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة المذكور، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وحدوث تهشم كامل بالسيارة.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر رقم 2042 إدارى المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.