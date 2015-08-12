محافظ دمياط: نسعى للحصول على 4.5 مليون جنيه لصيانة المدارس

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، خلال لقائه مسئولى الأجهزة التنفيذية اليوم، عن مساعيه للحصول على 4.5 مليون جنيه، لصيانة المدارس وعمل الإحلال الجزئى لبعض الأماكن التى تمثل خطورة داهمة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن بتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة للأبنية التعليمية لتنفيذ خطة الصيانة، كما أعلن المحافظ عن البدء فى خطة تركيب اللمبات الموفرة led بدلاً من اللمبات المتوهجة بمدارس دمياط، مؤكداً أنه قد بدأ حملة بتغيير 450 لمبة موفرة بشوارع دمياط، ضمن إطار الخطة الشاملة لتبديل جميع اللمبات بشوارع ومدن المحافظة وعلى الطرق الرئيسية.