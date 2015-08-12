أعلن ديوان عام محافظ السويس، الانتهاء، من إصلاح خط مياه الشرب بطريق السويس الإسماعيلية عصر اليوم، الأربعاء، بعد إصلاحات استمرت عدة أيام.إعلان - Ads إعلان - Ads
أضاف بيان إعلامى صادر من الديوان العام أن مسئولى المحافظة أكدوا على مدير عام الطرق المهندسة منى السويفى والمسئولين بشركة المياه والصرف الصحى والطرق والحى سرعة الانتهاء من أعمال الردم بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح، التى تمت بخط المياه بطريق السويس الإسماعيلية أمام منطقة الورش.
كما تم التأكيد على إدارة المرور مراعاة الحركة المرورية بالمنطقة، وتسهيل حركة السيارات على الطريق حتى الانتهاء من هذه الأعمال.
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