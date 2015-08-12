أعلن ديوان عام محافظ السويس، الانتهاء، من إصلاح خط مياه الشرب بطريق السويس الإسماعيلية عصر اليوم، الأربعاء، بعد إصلاحات استمرت عدة أيام.

أضاف بيان إعلامى صادر من الديوان العام أن مسئولى المحافظة أكدوا على مدير عام الطرق المهندسة منى السويفى والمسئولين بشركة المياه والصرف الصحى والطرق والحى سرعة الانتهاء من أعمال الردم بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح، التى تمت بخط المياه بطريق السويس الإسماعيلية أمام منطقة الورش.

كما تم التأكيد على إدارة المرور مراعاة الحركة المرورية بالمنطقة، وتسهيل حركة السيارات على الطريق حتى الانتهاء من هذه الأعمال.



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