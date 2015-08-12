ارتفاع عدد ضحايا ضربات الشمس بالوادى الجديد لـ6 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا ارتفاع درجات الحرارة بالوادى الجديد إلى 6 أشخاص بعد وفاة شخصين منذ قليل، وهما عبد العليم عبد الغفار محمد 46 سنة من البحيرة، وحسين فرج 62 سنة من قرية بولاق الدكرور، حيث تم نقل جثة الأولى لمشرحة مستشفى الخارجة العام، وتوفى الثانى قبل وصول سيارة الإسعاف لنقله للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

صرح بذلك مصدر طبى بمستشفى الخارجة العام ليرتفع بذلك عدد ضحايا ضربات الشمس إلى 6 أشخاص بعد أن لقى 4 أشخاص على مدار الأيام الماضية مصرعهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهم ثلاثة عمال خرسانة وصرف صحى ومسن فلسطينى الجنسية.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة قد أعلنت حالة الطوارئ ووجهت المواطنين لعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والتى سجلت 56 درجة على مدار الأيام الأربعة الماضية فى أوقات الظهيرة، كما أعلنت إدارة سجن الوادى الجديد عن وفاة 5 مساجين اليوم الأربعاء، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6 مساجين فى أقل من يومين.

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