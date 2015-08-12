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محافظ سوهاج: إزالة 45 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بـ6 مراكز

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محافظ سوهاج: إزالة 45 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بـ6 مراكز محافظ سوهاج: إزالة 45 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بـ6 مراكز
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمراكز جرجا وطما ودار السلام وطهطا والمنشاة وأخميم قامت بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة، وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 45 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية.

وأضاف "حيث تمت إزالة عدد 20 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية ناحية مركز جرجا، وإزالة عدد 9 حالات ناحية مركز طما، وإزالة عدد 7 حالات تعدٍّ على الأراضى الزراعية ناحية مركز دار السلام، وإزالة عدد 5 حالات ناحية مركز طهطا، وعدد 3 حالات ناحية مركز المنشاة، وإزالة حالة واحدة ناحية مركز أخميم.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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