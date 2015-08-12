أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اللجنة العليا للاستثمار بالسويس تبحث طلبات الشركات الجديدة

Google+ Print
اللجنة العليا للاستثمار بالسويس تبحث طلبات الشركات الجديدة اللجنة العليا للاستثمار بالسويس تبحث طلبات الشركات الجديدة

العامة للاستثمار

عقدت لجنة الاستثمار بالسويس عصر اليوم، بالديوان العام إجتماعًا لمناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات استثمارية جديدة.

ناقشة اللجنة مع ادارة التخطيط العمراني التنسيق مع المساحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد الاراضي المخصصة للاسكان الاجتماعى.

وقررت اللجنة عقد اجتماع الاسبوع القادم لمناقشة كيفية الاستفادة من ارض نادي منتخب السويس، وبحث عدة مقترحات لإقامة فندق ومول تجاري وحمام سباحة وملاعب وحديقة اطفال لصالح دعم الانشطة الرياضية بالمحافظة، بحضور مدير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الاستثمار بالمديرية وممثلين عن المجتمع المدني.

وأشار المحافظ إلى إن اللجنة مع الإستثمار الجاد الذي يساهم في التنمية الاقتصادية وتشغيل الشباب، مؤكدًا على ان اقامة المشروعات في المناطق المخصصة لها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهاز شئون البيئة والجهات المعنية.

حضر الاجتماع المهندس محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة، ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا