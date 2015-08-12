اللجنة العليا للاستثمار بالسويس تبحث طلبات الشركات الجديدة

عقدت لجنة الاستثمار بالسويس عصر اليوم، بالديوان العام إجتماعًا لمناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات استثمارية جديدة.

ناقشة اللجنة مع ادارة التخطيط العمراني التنسيق مع المساحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد الاراضي المخصصة للاسكان الاجتماعى.

وقررت اللجنة عقد اجتماع الاسبوع القادم لمناقشة كيفية الاستفادة من ارض نادي منتخب السويس، وبحث عدة مقترحات لإقامة فندق ومول تجاري وحمام سباحة وملاعب وحديقة اطفال لصالح دعم الانشطة الرياضية بالمحافظة، بحضور مدير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الاستثمار بالمديرية وممثلين عن المجتمع المدني.

وأشار المحافظ إلى إن اللجنة مع الإستثمار الجاد الذي يساهم في التنمية الاقتصادية وتشغيل الشباب، مؤكدًا على ان اقامة المشروعات في المناطق المخصصة لها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهاز شئون البيئة والجهات المعنية.

حضر الاجتماع المهندس محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة، ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة.