«السياحة» تُحسن آلية تلقي الشكاوى وحوادث السياحة بالمحافظات

قالت وزارة السياحة، أن آلية الوزارة في تلقى الشكاوى والإبلاغ عنها جاري تطويرها باستمرار؛ بهدف رفع كفاءة تلك الآلية والتواصل والتنسيق الفوري من أجل تقديم حلول جادة لها.

وأشارت الوزارة أنها بصدد تعديل نظام الإبلاغ عن الشكاوى وضرورة التنسيق الفوري بين الجهات المعنية حال حدوث الإبلاغ عن شكاوى أو وقائع داخل المنشآت السياحية والفندقية.

ومن جانبه قال رئيس قطاع المنشآت السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة مصطفى عبداللطيف، أنه خلال أسبوع سيجري توقيع بروتوكول بشأن تصميم موقع إلكتروني، وقاعدة بيانات مشتركة تربط بين القطاع المختص في الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية وشرطة السياحة بشأن المتابعة الفورية للشكاوى الواردة.

وأضاف، بضرورة توافر طاقة بشرية في بعض المكاتب كمكتب جنوب سيناء وأسوان، لتتمكن من متابعة الإجراءات التي تتعلق بالحوادث وإبلاغ الوزارة أول بأول وخاصة حال وقوع أكثر من حادث فى توقيت واحد مع امتداد النطاق الجغرافي لإشراف المكتب.

ومن جانبه، أشار رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية عبدالفتاح العاصي، إلى أهمية وضع نظام لتوقيع الجزاءات على أي فندق لا يبلغ الوزارة والجهات الأخرى المعنية بحدوث أى واقعة أو مشكلة تجري فيه بشكل فوري.