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إزالة 45 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بسوهاج‎

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إزالة 45 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بسوهاج‎ إزالة 45 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بسوهاج‎

صورة أرشيفية

قامت الوحدات المحلية لمراكز جرجا وطما ودار السلام وطهطا والمنشاة وأخميم  بمحافظة سوهاج، بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة، وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ إزالات لعدد 45 حالة  تعدي على الأراضي الزراعية، حيث تمت إزالة عدد 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ناحية مركز جرجا، وإزالة عدد 9 حالات ناحية مركز طما، وإزالة عدد 7 حالات تعدي على الاراضي الزراعية ناحية مركز دار السلام، وإزالة عدد 5 حالات ناحية مركز طهطا، وعدد 3 حالات ناحية مركز المنشاة، وإزالة حالة واحدة ناحية مركز أخميم .

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