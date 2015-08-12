«الزراعة» تربط سعر القطن المصري بالأسعار العالمية

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال؛ على أهمية التنسيق مع قطاع الغزل بوزارة الصناعة للوقوف على؛ احتياجات المغازل المحلية من الأقطان، لوضع ذلك في الاعتبار عند وضع السياسة الصنفية، وتحديد مساحات الأصناف التي تلائم المغازل المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير؛ لمناقشة ووضع آلية جديدة لتسويق محصول القطن من الفلاحين، بحضور رئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس مجلس القطن ومحاصيل الآلياف، ومدير معهد بحوث القطن، وعدد من الباحثين والمعنيين، وذلك للتيسير على المزارعين، وضمان مستوى مناسب من الدخل للفلاح.

وأوصى “هلال” بضرورة التنسيق أيضًا مع اتحاد المصدرين فيما يخص تحديد الكميات المتوقع تصديرها من الأصناف التصديرية المنزرعة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل القوانين وتغليظ عقوبة الزراعات المخالفة لأصناف القطن المصري.

انتهى الاجتماع إلى وضع آلية لتحديد الأسعار عن طريق ربط سعر القطن المصري بالأسعار العالمية بزيادة 20% لأقطان الوجه القبلي، و35% لأقطان الوجه البحري.