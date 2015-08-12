أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وكيل الصحة بأسيوط: لا يوجد إصابات تيفود بعزبة عرب أبو كريم

Google+ Print
قام الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط، يرافقه الدكتور محمد عبد الخالق، مدير الإدارة الوقائية والدكتور طارق الدهبى مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور وحيد مصطفى مدير الأمراض الوقائية والدكتور مصطفى جلال مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتورة نجوى السيد عبد الحميد مديرة صحة البيئة، والدكتورة صفية الريفى مدير الثفافة الصحية بمديرية الصحة بأسيوط، والدكتور أسامة حجازى مدير الرعاية الأساسية، بتفقد مستشفى ديروط، والوحدة لعزبة أبوكريم برفقة الدكتور محمدعبدالخالق مدير الوقائى، والدكتورة نجوى السيد عبدالحميد مدير إدارة صحة البيئة، وعدد من قيادات الصحة بالمحافظة بعزبة عرب أبو كريم بمركز ديروط عقب شائعة إصابة 800 شخص بحمى التيفود ووفاة 3 مواطنين.

وقال الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة، أثناء زيارته لعزبة عرب أبو كربم بمركز ديروط ، إنه لا صحة لما تردد حول وجود انتشار لحمى التيفود، وأن اللجنة اليوم هنا بالقرية للوقوف على حقيقة ما أثير حول انتشار حمى التيفود بين المواطنين بعزبة أبو كريم البالغ عدد سكانها 30 ألف مواطن تقريبًا.

وقام أعضاء اللجنة بزيارة مستشفى حميات ديروط ، ثم توجهت اللجنة إلى الوحدة الصحية وتخلل اللقاء زيارة عدد من منازل الأهالى، وتبين من مطالعة كشوف وسجلات الوحدة الصحية أن عدد المترددين على العيادة الخارجية بلغ 308 حالات هذا الأسبوع من الشهر الحالى، و350 حالة فى ذات الأسبوع من الشهر الماضى، وتم توقيع الكشف على 92 حالة من بداية اليوم، وتلخصت التشخيصات الطبية فى كونها نزلات برد وضربات شمس، وحالات إجهاد حرارى نظرا لارتفاع الحرارة بالمنطقة.

وأوضح أحد أطباء اللجنة أن الطبيعة الجبلية التى تسيطر على المناخ العام بالقرية، من أهم العوامل التى تؤثر سلبا على صحة المواطنين، فدرجات الحرارة تزداد عن مثيلاتها من القرى المجاورة مما يؤدى إلى حدوث حالات إجهاد متعددة .

وبمطالعة كشوف التحاليل المعملية لمياه الشرب، تبين أنه يتم سحب عينات عشوائية كل أسبوع تقريبا، ومعظمها مطابق وتقوم شركة مياه الشرب بتطهير المياه وإجراءات الغسيل الدورى.

ومن جانبها، قامت الدكتورة "نجوى السيد عبدالحميد"مدير إدارة صحة البيئة بالمحافظة بأخذ عينات أخرى من المياه للوقوف على شكوى المواطنين من رداءة المياه وتلوثها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية من عدمه.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365