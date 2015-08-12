سفر 841 وعودة 252 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى إخطارًا، اليوم الأربعاء، بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم رصدت إنهاء إجراءات سفر 841 إلى الجانب الليبى خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 166 مصريا و675 ليبيا، كما تم إنهاء دخول 47 شاحنة مصرية محملة بالبضائع إلى الجانب الليبى.

وتم إنهاء إجراءات وصول 70 شاحنة مصرية عقب تفريغ حمولاتها بالجانب الليبى، وإنهاء إجراءات وصول 252 مصريا وليبيا بينهم 201 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية، و51 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 70 ألفا و319 مصريا.