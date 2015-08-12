ارتفاع عدد ضحايا ضربات الشمس بالوادى الجديد إلى 5 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا ارتفاع درجات الحرارة بالوادى الجديد إلى 5 أشخاص بعد وفاة رجل مسن، منذ قليل، لفظ أنفاسه قبل وصول سيارة الإسعاف لنقله من قرية بولاق التابعة لمركز الخارجة، ويدعى حسين فرج 62 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

قالت سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة، إن مديرية الصحة بالمحافظة سجلت وفاة 4 أشخاص على مدار الأيام الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهم ثلاثة عمال خرسانة وصرف صحى ومسن فلسطينى الجنسية وتوفى اليوم مسن من قرية بولاق بسبب التعرض أيضًا لأشعة الشمس.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة قد أعلنت حالة الطوارئ ووجهت المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والتى سجلت 56 درجة على مدارالأيام الأربعة الماضية فى أوقات الظهيرة.