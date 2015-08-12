إحباط تسلل 24 شخصا من 7 محافظات إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 24 شخصا من 7 محافظات مختلفة إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم في منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم الأربعاء، إخطاراً من قسم شرطة السلوم، بتسلم 24 متهما وهم 5 من المنيا و2 قنا و3 من أسيوط و4 من الفيوم و1 من الشرقية و6 من سوهاج و3 من البحيرة، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.