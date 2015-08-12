أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحباط تسلل 24 شخصا من 7 محافظات إلى ليبيا عن طريق السلوم

Google+ Print
إحباط تسلل 24 شخصا من 7 محافظات إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 24 شخصا من 7 محافظات إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 24 شخصا من 7 محافظات مختلفة إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم في منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم الأربعاء، إخطاراً من قسم شرطة السلوم، بتسلم 24 متهما وهم 5 من المنيا و2 قنا و3 من أسيوط و4 من الفيوم و1 من الشرقية و6 من سوهاج و3 من البحيرة، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365