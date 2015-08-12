إحباط تسلل 24 شخصا من 7 محافظات إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 24 شخصا من 7 محافظات مختلفة إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم في منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم الأربعاء، إخطاراً من قسم شرطة السلوم، بتسلم 24 متهما وهم 5 من المنيا و2 قنا و3 من أسيوط و4 من الفيوم و1 من الشرقية و6 من سوهاج و3 من البحيرة، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.