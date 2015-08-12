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أفراد شرطة منيا القمح ينقلون إضرابهم إلى مديرية أمن الشرقية

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أفراد شرطة منيا القمح ينقلون إضرابهم إلى مديرية أمن الشرقية أفراد شرطة منيا القمح ينقلون إضرابهم إلى مديرية أمن الشرقية
نقل العشرات من أمناء الشرطة بمركز منيا القمح وقسم أول الزقازيق ومرور الزقازيق، منذ قليل، إضرابهم إلى ديوان مديرية أمن الشرقية، وهددوا بالتصعيد حال عدم الاستجابة لمطالبهم بصرف حافز قناة السويس لهم أسوة بالضباط والأفراد الذين شاركوا فى خدمة تأمين القناة، وهم قاموا بدورهم بالتأمين بالمحافظة.

وكان العشرات من أفراد الشرطة بمركز شرطة منيا القمح وقسم أول الزقازيق، بمديرية أمن الشرقية، قد دخلوا صباح اليوم الأربعاء، فى إضراب عن العمل، وذلك للمطالبة بحافز قناة السويس خاصة أن الوزارة أرسلت الحافز للضباط المشاركين في خدمة التأمين فقط.

وقال الأفراد إنهم كانوا موجودين فى خدماتهم الأمنية بالمحافظة يوم تأمين حفل افتتاح قناة السويس، وكانوا يعملون مكان زملائهم من الضباط والأفراد المشاركين فى خدمة القناة.

وأضاف الأفراد المضربين عن العمل أن الوزير لم يرسل علاوة شهري يونيو ويوليو للأفراد وأرسلها للضباط فقط، فيما لم يؤثر الإضراب على خروج المأموريات، حيث خرجت فى مواعيدها اليومية.

فيما أوفد اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، اللواء أحمد عطية حمد حكمدار مديرية أمن الشرقية، إلى قسم أول الزقازيق، للتفاوض مع الأفراد المضربين داخل القسم عن العمل، لكن محاولاته باءت بالفشل.

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مصر 365