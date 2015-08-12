محافظ الإسكندرية: الانتهاء من أعمال تطوير محور ترعة المحمودية نهاية أكتوبر

أعلن هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، أنه تقرر الانتهاء من أعمال تطوير محور ترعة المحمودية وتطهير المجرى المائى بالكامل أواخر أكتوبر المقبل.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم تدبير 30 مليون جنيه لأعمال الرصف، وأنه جارٍ العمل حاليًا فى استثمار المسطحات بزراعتها وإنشاء ملاعب خماسية للشباب وأنشطة رياضية متنوعة وحدائق مفتوحة واستكمال رصف محورى الترعة وإنارتهما وتنظيم العملية المرورية على مدار 24 ساعة، بالاضافة إلى إقامة نقاط تأمين ثابتة ومتحركة، والقبض على من يلقى قمامة وتحويله للنيابة العامة، والتحفظ على السيارات التى تلقى مخلفات البناء على جانبى الترعة وتغريم أصحابها ماليًا.

وأشار المسيرى إلى أن أعمال التطوير والتطهير للمحور والمجرى المائى بدأت عقب زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للإسكندرية فى 30 مايو الماضى، وفى اليوم التالى لذلك تم عقد أجتماع بحضور المحافظ ومندوب عن وزارة الرى والمقاولون العرب ورؤساء الأحياء وجميع التنفيديين وتم تقسيم العمل كالآتى.

وزارة الرى ومهمتها تطهير الترعة وفتح المجرى المائي، والمقاولون العرب بالإسكندرية ومهمتها رفع المخلفات والتراكمات داخل منطقة (10كيلو مترات)، والأحياء ومهمتها نظافة ورفع مخلفات كل داخل نطاق الحى الذى يتبعه وكل حى مسئول عن الجزء التابع له، والمقاولون العرب فرع القاهرة استكمال مشروع التطوير الذى بدأ مند 2009 والذى توقف وتعرض للتخريب فى فترة الثورة وما بعدها، وهذا المشروع يشمل الأضاءة والرصف والرصيف فى مسافة 10 ك من كوبرى العوايد إلى كوبرى محرم بك، موضحًا أن هذه الجهات المشاركة فى العمل قامت حتى الآن بإنجاز كبير جدًا فى العمل

أما وزارة الرى فكانت مهمتها تطهير المجرى المائى من الحشائش الطبيعية والمخلفات من كوبرى العوايد إلى المصب، وقد تم ذلك بشكل دورى كباقى الترع والمصار، وعودة فتح الترعة من بعض الأماكن المتعدى عليها من الأهالى إبان ثورة يناير بالردم لعمل مواقف سيارات فى مسافة تقرب من 4 كيلو مترات.

وأوضح المسيرى أنه سيتعامل بحسم مع مخالفات المبانى بمصادرة العقارات المخالفة بأثر رجعى وإصدار تشريع بتجريمها جنائيًا بهدف عودة دولة القانون وإرساء العدالة بين الجميع وردع المخالفين والمخربين،

>بالإضافة إلى إزالة المخلفات من قاع الترعة وضبط المنسوب لعودة المياة للسريان، وهذا جارٍ العمل به الآن وتم طلب مقايسة رسمية للتطهير فى الاجتماع يوم5/7/2015 ويتم دراسة الطلب لتدبير الاحتياجات المالية، وعمل صيانة دورية لكامل مسار الترعة بانتظام.

كما قامت المحافظة بالعمل بمعداتها بدءًا من يوم 31 مايو حتى الآن، وقامت برفع الأتربة والتراكمات السابقة وخاصة الأماكن المهملة منذ سنوات، وكانت الكمية المرفوعة من من المحافظة ومعدات الأحياء 24980 متر مكعب مخلفات.

أما الحدائق المركزية بالمحافظة فقامت بتجهيز ونظافة منطقة كفر عشرى بالجهود الذاتية ملعب وحديقة وزراعة 15 % من كامل مسار الترعة (من كوبرى العوايد إلى كوبرى 10) ومن كوبرى 10 إلى شارع أحمد أبو سليمان، وتجهيز أماكن 2 ملعب نجيل صناعى (تم الاتفاق عليهم) يجرى تنفيد أحدهم الأن بمنطة العوايد مع حديقة عامة.