أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لمرضى البواسير.. أغذية مفيدة تمنع الإمساك

Google+ Print
لمرضى البواسير.. أغذية مفيدة تمنع الإمساك لمرضى البواسير.. أغذية مفيدة تمنع الإمساك
مريض البواسير عليه أن يتعايش مع مشكلته حتى بعد علاجها، كى يتجنب إصابته بالتهاب البواسير أو انتفاخها وآلامها التى لا تنتهى، وهنا تنصح الدكتورة منى حازم أخصائية التغذية العلاجية مريض البواسير بالعديد من الأصناف الغذائية المفيدة، والمشروبات أيضا والتى تجنبه الإصابة بالإمساك المزمن الذى يعد سببا قويا فى التهاب البواسير وتضخمها.
>وتقدم الدكتورة منى مجموعة من أهم الأطعمة لمرضى البواسير، فمن المعروف أن تناول الكثير من الألياف وكذلك شرب المشروبات الدافئة البسيطة، يساعد البطن على الهضم ويخلصها من مشكلات مرضية كثيرة قد تؤدى بها إلى الإصابة بالإمساك وقسوة البراز:

- تناول الخضراوات الورقية بكثرة وكلما أمكنك لتسهيل الهضم.
>- اشرب مشروبات هادئة على المعدة وخفيفة ودافئة كالكراوية والينسون.
>- تناول الفاكهة المفيدة ولتكن ثمرة واحدة كل 4 ساعات أو بين الوجبات.
>- تناول المياه بكثرة يجنبك قسوة البراز نهائيا.
>- الرياضة تساعدك كثيرا على التمتع بصحة معوية جيدة.
>- عدم تناول الأطعمة التى تحتوى على الكثير من الشطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365