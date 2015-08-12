لمرضى البواسير.. أغذية مفيدة تمنع الإمساك

مريض البواسير عليه أن يتعايش مع مشكلته حتى بعد علاجها، كى يتجنب إصابته بالتهاب البواسير أو انتفاخها وآلامها التى لا تنتهى، وهنا تنصح الدكتورة منى حازم أخصائية التغذية العلاجية مريض البواسير بالعديد من الأصناف الغذائية المفيدة، والمشروبات أيضا والتى تجنبه الإصابة بالإمساك المزمن الذى يعد سببا قويا فى التهاب البواسير وتضخمها.>وتقدم الدكتورة منى مجموعة من أهم الأطعمة لمرضى البواسير، فمن المعروف أن تناول الكثير من الألياف وكذلك شرب المشروبات الدافئة البسيطة، يساعد البطن على الهضم ويخلصها من مشكلات مرضية كثيرة قد تؤدى بها إلى الإصابة بالإمساك وقسوة البراز:

- تناول الخضراوات الورقية بكثرة وكلما أمكنك لتسهيل الهضم.

>- اشرب مشروبات هادئة على المعدة وخفيفة ودافئة كالكراوية والينسون.

>- تناول الفاكهة المفيدة ولتكن ثمرة واحدة كل 4 ساعات أو بين الوجبات.

>- تناول المياه بكثرة يجنبك قسوة البراز نهائيا.

>- الرياضة تساعدك كثيرا على التمتع بصحة معوية جيدة.

>- عدم تناول الأطعمة التى تحتوى على الكثير من الشطة.