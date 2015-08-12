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أهمها قطرات الدم.. أعراض الإصابة بالشرخ الشرجى والبواسير

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أهمها قطرات الدم.. أعراض الإصابة بالشرخ الشرجى والبواسير أهمها قطرات الدم.. أعراض الإصابة بالشرخ الشرجى والبواسير
البواسير والشرخ الشرجى من أهم المشاكل والأعراض المرضية التى يواجهها البعض، وغالبا ما تنتشر الإصابة بها لدى الأشخاص المصابين بالإمساك المزمن، وهؤلاء الذين يعتمدون على تناول أنواع معينة من الطعام وخاصة الطعام الحار، وبالطبع فالإصابة بالشرخ الشرجى والبواسير من المشاكل المزعجة والتى قد تعيق المريض عن ممارسة حياته بصورة طبيعية.

علامات الإصابة بالشرخ الشرجى والبواسير


>من أهم العلامات التى تشير للإصابة بالبواسير والشرخ الشرجى هى ظهور نقاط من الدم فى فتحة الشرج وخاصة أثناء عملية التبرز، وذلك تبعا لرأى استشارى الأمراض الباطنية والمناظير بطب قصر العينى، الدكتور محمد أنور سليمان.

ويؤكد أن البواسير والشرخ الشرجى من أهم العوامل التى تؤدى إلى إصابة فتحة الشرج بالجروح، والتى ينتج عنها ظهور قطرات الدم أثناء عملية التبرز، كما يواجه المرضى صعوبة وألما فى عملية الإخراج.

طرق علاج الشرخ الشرجى والبواسير


>وعن طرق علاج الشرخ الشرجى والبواسير يؤكد أنور التشخيص السليم هو أول وأهم خطوات العلاج فمن خلاله يتمكن الطبيب من تحديد عمق الشرخ وحجم البواسير وعلى أساسه يتحدد العلاج كونه دوائيا أو يحتاج إلى التدخل الجراحى.

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مصر 365