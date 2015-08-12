نصائح لمواجهة الحر.. دش بارد "يلطف".. واحذر المياه المثلجة جدًا

تتواصل التأثيرات الصحية الضارة للموجة الحارة على المواطنين فى مصر ، والتى تسببت حتى الآن فى وفاة وإصابة العشرات، مع توقعات بارتفاع حتى هذه الأعداد، وخاصةً مع توقعات باستمرار الارتفاع فى درجات الحرارة حتى الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

وقدم موقع مراكز مكافحة الأمراض " cdc " الأمريكى مجموعة من النصائح الهامة لتجنب الإصابة بضربة الشمس والاضطرابات الصحية المختلفة المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة، ومن أبرزها:

- تناول كميات كبيرة من المياه والعصائر الطبيعية حتى إذا لم تكن تشعر بالعطش أو حال عدم قيامك بمزاولة أى نشاط بدنى.

- يجب على المرضى استشارة طبيبهم الخاص حول كميات المياه المثلى التى يجب أن يتناولوها حتى لا يتعرضوا لأى مخاطر صحية محتملة.

- تجنب تناول الخمور إطلاقًا والابتعاد تمامًا عن المشروبات الغنية بالسكر لأنها تؤدى إلى فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل، وكما يجب تجنب تناول المشروبات الباردة جدًا لأنها قد تؤدى إلى حدوث تقلصات المعدة.

- إفراز العرق بشكل مفرط بسبب ارتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى فقدان الجسم للملح والمعادن الهامة، ولذا يجب تناول العصائر الطبيعية وكميات كبيرة من المياه والأطعمة المحتوية على الملح كالجبن والترمس.

- ارتدى الملابس القطنية الخفيفة فاتحة اللون

- ضع الكريمات الواقية من الشمس قبل الخروج بنصف ساعة.

- داخل المنزل، قم بتشغيل التكييف أو المروحة، وفى الأجواء شديدة الحرارة تجنب تشغيل المروحة لأنها لن تجدى نفعًا.

- قم بالحصول على دش بارش لتلطيف درجة حرارة جسمك.