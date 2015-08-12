الشناوي يظهر في الزمالك بعد العودة من إسبانيا

أنهى أحمد الشناوي حارس الزمالك الجدل حول مستقبله مع الفريق الأبيض، بالظهور داخل النادي اليوم الأربعاء بعد العودة من إسبانيا.

ولم يسافر الشناوي مع الزمالك في رحلة الكونجو خلال مواجهة ليوبار في الكونفدرالية، التي خسرها الفريق 1-0.

ثم خرجت تقارير صحفية تزعم أن الحارس الدولي سافر إلى إسبانيا، تمهيدا للهروب من الزمالك بعد وصول عرض للاحتراف في أوروبا.

ولكن الشناوي أكد لـFilGoal.com أنه يتواجد في إسبانيا في إجازة، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني. ( اقرأ تصريحاته )

وقال أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك لـFilGoal.com: "الشناوي لن يشارك أمام حرس الحدود في كأس مصر".

وأوضح "لم يتدرب الشناوي على مدار الأسبوع الماضي، وبالتالي لن يستطيع اللحاق بالمباراة".

ويلعب الزمالك مع حرس الحدود يوم السبت المقبل في دور الـ16 من كأس مصر.