إخلاء سبيل 3 فتيات متهمين بالاعتداء على ضابط بقسم شرطة الشرابية

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، برئاسة المستشار تامر عبد الونيس، إخلاء سبيل 3 فتيات، بكفالة 1000 جنيه لكل منهن، على خلفية اتهامهن بالتعدى على ضابط مباحث قسم شرطة الشرابية، أثناء القبض على أخيهن المتهم فى إحدى قضايا المخدرات، بمنطقة الشرابية، والمتهمات فى القضية همن كل من "بثينة.أ، نبيلة.أ، سالى.أ" .

من جانبه، دافع عماد زلط محامى المتهمين خلال مرافعته أمام المحكمة بعدم ثبوت الواقعة فى حق المتهمات، وعدم إصابة الضابط، بالإضافة إلى كيدية الاتهام وتلفيقه، وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى .

تعود أحداث الواقعة الى قيام 3 فتيات بالتعدى والمقاومة على أحمد المطيرى، ضابط مباحث قسم الشرابية، أثناء قيامه وقوات قسم الشرطة بالقبض على شقيقها لاتهامه فى قضية اتجار بالمخدرات، وتم القبض على المتهمات بعد تحرير محضر بالواقعة .

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