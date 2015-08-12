الحماية المدنية تسيطر على حريق بكابل كهرباء نتيجة زيادة الأحمال بفيصل

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق بكابل كهرباء بسبب زيادة الاحمال، وسخونة الجو بشارع محمد حلمى بمنطقة فيصل بالجيزة، وذلك بعدما انتقلت سيارتا إطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى كابل كهرباء بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت سيارات الأطفاء إلى المكان، وتم إخماد النيران، وتم منع خطر امتدادها الى المحلات التجارية المجاور له.

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