أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحماية المدنية تسيطر على حريق بكابل كهرباء نتيجة زيادة الأحمال بفيصل

Google+ Print
الحماية المدنية تسيطر على حريق بكابل كهرباء نتيجة زيادة الأحمال بفيصل الحماية المدنية تسيطر على حريق بكابل كهرباء نتيجة زيادة الأحمال بفيصل
تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق بكابل كهرباء بسبب زيادة الاحمال، وسخونة الجو بشارع محمد حلمى بمنطقة فيصل بالجيزة، وذلك بعدما انتقلت سيارتا إطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى كابل كهرباء بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت سيارات الأطفاء إلى المكان، وتم إخماد النيران، وتم منع خطر امتدادها الى المحلات التجارية المجاور له.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365