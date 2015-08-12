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نيابة الوادى الجديد تصرح بدفن جثة سجين بسجن الوادى الجديد العمومى

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نيابة الوادى الجديد تصرح بدفن جثة سجين بسجن الوادى الجديد العمومى نيابة الوادى الجديد تصرح بدفن جثة سجين بسجن الوادى الجديد العمومى
صرحت النيابة العامة برئاسة المستشار عبد المعز رئيس نيابة الخارجة وعضوية محمد حمدان مدير النيابة والمهتدي غانم وكيل النيابة بدفن جثة سجين لقي حتفه داخل زنزانته بسجن الوادي الجديد العمومي متاثراً بإصابته بهبوط حادٍ في الدورة الدموية، وتم نقله لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

وكان قد ورد اخطار اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوصول جثة نزيل بسجن الوادى الجديد يدعى محمد عباس مهران 53 عاما والذي يقضي عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات في قضية مخدرات، حيث توفى بمحبسه.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بالمحافظة، أنه لا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي صرّحت بدفن الجثة وتسليمها لذويه.
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