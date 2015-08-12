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النيابة تبدأ التحقيق مع مدير مكتب تموين بشبرا الخيمة لاتهامه بتقاضى الرشوة

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النيابة تبدأ التحقيق مع مدير مكتب تموين بشبرا الخيمة لاتهامه بتقاضى الرشوة النيابة تبدأ التحقيق مع مدير مكتب تموين بشبرا الخيمة لاتهامه بتقاضى الرشوة
بدأ محمد الشيخ وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، التحقيقات مع مدير مكتب تموين بيجام بحى غرب شبرا الخيمة لاتهامه بتقاضى مبلغ 4000 جنيه رشوة من سيدة لإنهاء إجراءات رخصة بقال تموين بالمخالفة للقانون.

وكانت معلومات وصلت لجمال السيد وكيل وزارة بالقليوبية حول تلقى" فتحى. ع. ج" مدير مكتب تموين بيجام بشبرا الخيمة رشوة من سيدة مقابل إنهاء إجراءات رخصة بقال تموين لها بالمخالفة للقانون، فأخطر الرقابة الإدارية وتم تسجيل المكالمات وتصوير الواقعة، وتمكن العميد خالد حجاب والمقدم أحمد مبارك من ضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، وبإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

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مصر 365

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