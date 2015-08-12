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بلاغ يتهم نائب مأمور مركز شرطة مغاغة بالاعتداء على أحد المحامين

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بلاغ يتهم نائب مأمور مركز شرطة مغاغة بالاعتداء على أحد المحامين بلاغ يتهم نائب مأمور مركز شرطة مغاغة بالاعتداء على أحد المحامين
تقدم عدد من المحامين بمركز مغاغة شمال المنيا، ببلاغ للنيابة العامة ضد المقدم وليد خليفة، نائب مأمور مركز شرطة مغاغة، لاعتدائه على محام بالقول، ومنعه من دخول مركز الشرطة.

قال علاء حسن، الأمين العام لنقابة المحامين بالمنيا، إن المقدم وليد خليفة، نأئب مأمور مركز شرطة مغاغة، منع المحامى إبراهيم محمد على من أداء عمله ودخول القسم، ووبخه واعتدى عليه بالقول، وتم تقديم بلاغ بالواقعة أمام المستشار عمرو حسين، مدير نيابة مركز مغاغة.

وأضاف حسن أنه سبق لنائب المأمور التعدى على 4 من الزملاء المحامين بمغاغة وهناك 3 بلاغات ضده بالنيابة العامة، موضحاً أن تصرفه يخالف نص المادتين 54 و55 من قانون المحاماة، والمادة 198 من الدستور، فالدستور أعطى حقًا للمحامى بدخول القسم والاستدلال والتحقيق، لافتاً إلى أن عدداً من المحامين بمغاغة أعربوا عن تضامنهم مع زميلهم وتقدموا بعدة شكاوى إلى مفتش الداخلية، ومدير الأمن، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.
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مصر 365