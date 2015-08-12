انتحار موظف أطلق على نفسه الخرطوش بسبب مروره بضائقة مالية فى حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة غموض العثور على جثة موظف مقتولا بحلوان، وتبين أنه وراء إحداث إصابته بنفسه بواسطة فرد خرطوش، وهو ما تم التأكد منه من خلال الطب الشرعى، وذلك لمروره بضائقة مالية منذ حوالى عامين أدت إلى سوء حالته النفسية.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان بلاغا من "محمد عصام أحمد" 24 سنة سائق ومقيم دائرة القسم باكتشافه وفاة والده "عصام أحمد" 56 سنة عامل بالإدارة الزراعية، ومقيم بذات العنوان داخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال والفحص عثر على الجثة داخل غرفة النوم وبها إصابات عبارة عن (طلق نارى بالجهة اليسرى من الصدر) وعثر على سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم" بداخله ظرف فارغ لطلقة من ذات العيار أسفل غسالة ملابس بجوار الغرفة، وانتقلت الأجهزة الفنية المعاونة فى حينه لرفع آثار الحادث.

وأسفرت التحريات وجهود البحث عن قيام المجنى عليه بالإقدام على الانتحار بإحداث إصابته بنفسه بواسطة فرد خرطوش تحصل عليه فى وقت سابق على الواقعة، وذلك لمروره بضائقة مالية منذ حوالى عامين أدت إلى سوء حالته النفسية.

ومن خلال فحص علاقات المجنى عليه أمكن التوصل إلى أحد أصدقائه "أبو بكر محمد رزق" 36 سنة عامل ومقيم دائرة القسم، والذى قرر اصطحابه المجنى عليه وبحوزته الفرد الخرطوش المعثور عليه بجوار الجثة لـ"هشام محمد السيد الدش" 40 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم لشراء طلقة خرطوش، وباستدعاء الخبير أيد ما سبق وقرر قيامه بتسليم المجنى عليه طلقة خرطوش دون مقابل.

وبإعادة مناقشة أهلية المجنى عليه أيدوا ما جاء بالتحريات وسوء الحالة النفسية له خلال الفترة الماضية مما قد يكون دفعه للإقدام على الانتحار، ولم يتهموا أو يشتبهوا فى أحد.

وبالتنسيق مع الطب الشرعى تبين أن المسافة بين السلاح المستخدم وجثة المجنى عليه أقل من 10 سم، وأن محتويات الطلقة الخرطوش بالكامل داخل الجثة، مما قد يدل على قيام المجنى عليه بإحداث إصابته بنفسه وفق التصور الوارد بالتحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

>